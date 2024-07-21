Йеменские хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

Йеменские хуситы нанесли удары по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников.

Йеменские хуситы нанесли удары по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении представителя вооруженных сил мятежного движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа.

"Ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) выполнили операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (Эйлата - ред.) с применением баллистических ракет и беспилотников. Военно-морские силы и ракетные подразделения провели совместную военную операцию, в ходе которой баллистическими ракетами и БПЛА в Красном море был нанесен удар по американскому судну Pumba", - сказано в заявлении.

Сариа отметил, что в ходе операции судно было поражено. Согласно заявлению, атаки были выполнены в ответ на "американо-британско-израильскую агрессию".