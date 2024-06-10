Хуситы заявили об аресте "американо-израильских шпионов"

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" арестовали членов "американо-израильской шпионской сети", предположительно связанной с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и работающей под прикрытием международных гуманитарных организац

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" арестовали членов "американо-израильской шпионской сети", предположительно связанной с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и работающей под прикрытием международных гуманитарных организаций.

Как передает Report , об этом заявил глава службы безопасности хуситов Абдель Хаким аль-Хайвани в ходе выступления. Трансляцию вел телеканал Al Masirah.

"Мы арестовали членов американо-израильской шпионской сети, которая десятилетиями осуществляла диверсионную деятельность в официальных и неофициальных учреждениях в пользу противника через своих агентов, напрямую связанных с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки", - сказал аль-Хайвани.

По его словам, арестованные работали в американском посольстве в Сане, пока йеменская столица не перешла под контроль повстанцев. После эвакуации посольства в 2015 году "агенты шпионской сети продолжали реализовывать ту же диверсионную программу под прикрытием международных организаций".

Представитель хуситов утверждал, что "шпионская сеть собирала важную информацию в области безопасности, обороны, экономики, политики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и культуры, а затем предоставляла ее вражеским спецслужбам".