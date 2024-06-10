О нас

Хуситы заявили об аресте "американо-израильских шпионов"

Хуситы заявили об аресте "американо-израильских шпионов" Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" арестовали членов "американо-израильской шпионской сети", предположительно связанной с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и работающей под прикрытием международных гуманитарных организац
Другие страны
10 июня 2024 г. 23:45
Хуситы заявили об аресте американо-израильских шпионов

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" арестовали членов "американо-израильской шпионской сети", предположительно связанной с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и работающей под прикрытием международных гуманитарных организаций.

Как передает Report, об этом заявил глава службы безопасности хуситов Абдель Хаким аль-Хайвани в ходе выступления. Трансляцию вел телеканал Al Masirah.

"Мы арестовали членов американо-израильской шпионской сети, которая десятилетиями осуществляла диверсионную деятельность в официальных и неофициальных учреждениях в пользу противника через своих агентов, напрямую связанных с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки", - сказал аль-Хайвани.

По его словам, арестованные работали в американском посольстве в Сане, пока йеменская столица не перешла под контроль повстанцев. После эвакуации посольства в 2015 году "агенты шпионской сети продолжали реализовывать ту же диверсионную программу под прикрытием международных организаций".

Представитель хуситов утверждал, что "шпионская сеть собирала важную информацию в области безопасности, обороны, экономики, политики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и культуры, а затем предоставляла ее вражеским спецслужбам".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi