Йеменские хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканале Al Masirah. со ссылкой на представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты "Зульфикар". Операция достигла своей цели", - сказал он.

Ранее в четверг израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Как утверждает Сариа, сирены воздушной тревоги звучали в "более чем 300 израильских городах и населенных пунктах", вынудив жителей страны направиться в укрытия.

По его словам, работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена в результате атаки.