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Йеменские хуситы продолжат наносить удары по Израилю до прекращения операции

Йеменские хуситы продолжат наносить удары по Израилю до прекращения операции Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены продолжать наносить удары по территории Израиля, пока израильская армия не прекратит операцию в секторе Газа.
Другие страны
6 мая 2025 г. 19:39
Йеменские хуситы продолжат наносить удары по Израилю до прекращения операции

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены продолжать наносить удары по территории Израиля, пока израильская армия не прекратит операцию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом говорится в заявлении правительства, сформированного йеменскими повстанцами.

"Мы не можем просто наблюдать, как израильский противник совершает геноцид в секторе Газа, и не можем закрывать глаза на попрание достоинства нашей уммы. Операции вооруженных сил будут продолжаться, поддержка Палестины со стороны Йемена не прекратится до тех пор, пока не будет остановлена агрессия и не будет снята блокада с Газы", - отметили в движении.

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Версия на азербайджанском языке Husilər əməliyyat bitənə qədər İsrailə hücumlarını davam etdirəcək

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