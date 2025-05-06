Йеменские хуситы продолжат наносить удары по Израилю до прекращения операции

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены продолжать наносить удары по территории Израиля, пока израильская армия не прекратит операцию в секторе Газа.

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены продолжать наносить удары по территории Израиля, пока израильская армия не прекратит операцию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом говорится в заявлении правительства, сформированного йеменскими повстанцами.

"Мы не можем просто наблюдать, как израильский противник совершает геноцид в секторе Газа, и не можем закрывать глаза на попрание достоинства нашей уммы. Операции вооруженных сил будут продолжаться, поддержка Палестины со стороны Йемена не прекратится до тех пор, пока не будет остановлена агрессия и не будет снята блокада с Газы", - отметили в движении.