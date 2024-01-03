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Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно французской компании

Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно французской компании Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали принадлежащее французской компании CMA CGM коммерческое судно Tage.
Другие страны
3 января 2024 г. 16:54
Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно французской компании

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали принадлежащее французской компании CMA CGM коммерческое судно Tage.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели целенаправленную операцию против корабля CMA CGM Tage, направлявшегося в один из портов оккупированной Палестины", - сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа утверждает, что хуситы атаковали судно, поскольку его экипаж "отказался отреагировать на предупреждения военно-морских сил Йемена".

Он также подчеркнул, что члены движения продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

Сариа также заявил, что попытки противодействия хуситам со стороны США "не останутся без ответа".

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