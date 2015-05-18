Йеменская армия продолжит соблюдать перемирие

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Йемена продолжат соблюдать перемирие, несмотря на то, что "аравийская коалиция" во главе с Саудовской Аравией возобновила воздушные удары по позициям хуситов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель ВС Йеменской Республики полковник Шараф Галеб Лакман, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Сане. Тем самым он официально поддержал предложение ООН о продлении перемирия, объявленного 12 мая.

"Мы приветствуем призыв специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда продлить срок действия перемирия с целью бесперебойной доставки гуманитарных грузов в страну", - сказал полковник. По его словам, командование йеменской армии "идет на такой шаг, несмотря на непрекращающиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны саудовских агрессоров".

Лакман подчеркнул, что "вооруженные силы Йемена будут продолжать соблюдать перемирие". При этом он возложил "всю полноту ответственности за его срыв на силы агрессоров".