Йеменская армия продолжит соблюдать перемирие

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Йемена продолжат соблюдать перемирие, несмотря на то, что "аравийская коалиция" во главе с Саудовской Аравией возобновила воздушные удары по позициям хуситов.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель ВС Йеменской Республики полковник Шараф Галеб Лакман, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Сане. Тем самым он официально поддержал предложение ООН о продлении перемирия, объявленного 12 мая.
"Мы приветствуем призыв специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда продлить срок действия перемирия с целью бесперебойной доставки гуманитарных грузов в страну", - сказал полковник. По его словам, командование йеменской армии "идет на такой шаг, несмотря на непрекращающиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны саудовских агрессоров".
Лакман подчеркнул, что "вооруженные силы Йемена будут продолжать соблюдать перемирие". При этом он возложил "всю полноту ответственности за его срыв на силы агрессоров".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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