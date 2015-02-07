​Йемен: шиитские повстанцы объявили о захвате власти

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Йеменские шиитские повстанцы-хуситы объявили, что захватили власть в стране, распустив парламент и сформировав временный президентский совет для управления государством.

Как передает Report, президент Йемена Абдрабба Мансур Хади подал в отставку после того, как хуситы потребовали предоставить им посты в кабинете министров.

1 февраля повстанцы предъявили политическим партиям Йемена ультиматум по преодолению кризиса власти с целью сформировать новое правительство. Однако переговоры, проходившие при посредничестве ООН, не дали результата.

Влиятельные сунниты и представители политических партий юга Йемена не признают переход власти в стране к повстанцам-хуситам, которые еще в январе захватили президентский дворец.

Хуситы принадлежат к шиитской секте зейдитов, группа названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна Аль-Хуси, который, как сообщается, был убит йеменской армией в сентябре 2004 года.