​Йемен принял предложение саудовцев о перемирии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Йемен принял план о пятидневном перемирии, предложенный Саудовской Аравией, которое должно начать действовать во вторник, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы заявляем о нашем одобрении гуманитарного перемирия, которое начнется во вторник", - заявил полковник Шараф Лукман (Sharaf Luqman).

Он добавил, что армия Саудовской Аравии будет нести ответственность за любое нарушение перемирия "Аль-Каидой" или ее союзниками.

В четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что коалиция объявляет пятидневное перемирие для оказания гуманитарной помощи населению Йемена.