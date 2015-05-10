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    ​Йемен принял предложение саудовцев о перемирии

    Армия Саудовской Аравии будет нести ответственность за любое нарушение перемирия Аль-Каидой или ее союзниками

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Йемен принял план о пятидневном перемирии, предложенный Саудовской Аравией, которое должно начать действовать во вторник, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы заявляем о нашем одобрении гуманитарного перемирия, которое начнется во вторник", - заявил полковник Шараф Лукман (Sharaf Luqman).

    Он добавил, что армия Саудовской Аравии будет нести ответственность за любое нарушение перемирия "Аль-Каидой" или ее союзниками.

    В четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что коалиция объявляет пятидневное перемирие для оказания гуманитарной помощи населению Йемена.

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