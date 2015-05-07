​Йемен попросил ООН о введении наземных войск

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Постпред Йемена в ООН Халед Альемани направил письмо Совету Безопасности ООН, в котором попросил международное сообщество срочно ввести в страну наземные войска для спасения государства.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в письме отмечается, что войска необходимо ввести прежде всего в города Аден и Таиз.

Власти Йемена также призывают международные правозащитные организации задокументировать "варварские нарушения в отношении беззащитного населения".

Ранее в среду поступали сообщения о том, что как минимум 120 человек были убиты в Адене в ходе столкновений между бойцами группировки хуситов и сторонниками президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади.