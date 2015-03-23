Йемен попросил монархии Персидского залива ввести в страну совместные вооруженные силы

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Йемен обратился к аравийским монархиям с просьбой о введении в страну контингента совместных вооруженных сил "Щит полуострова", образованных под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Об этом, как сообщил канал Al Jazeera, заявил назначенный министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин.

Ранее он выражал опасения, что нынешние события в стране "могут перерасти в полномасштабную гражданскую войну", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава йеменского МИД выступает на стороне действующего президента Абд Раббо Мансура Хади, который был вынужден покинуть столицу страны Сану и обосноваться в портовом городе Аден на юге. Туда же были переведены и посольства монархий, входящих в ССАГПЗ, которые в нынешнем внутрийеменском конфликте поддерживают главу государства.

Противники президента - сторонники шиитского движения "Ансар Аллах" (хоуситы) - в настоящее время концентрируют силы в третьем по значению городе страны, Таизе, расположенном всего в 150 км от Адена.

Сана находится под полным контролем хоуситов.