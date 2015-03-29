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    ​МИД Йемена: Арабские страны могут начать наземную операцию в стране

    МИД: Необходимо, чтобы войска начали наземную операцию в Йемене как можно быстрее

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Наземная операция арабских стран во главе с Саудовской Аравией в Йемене может начаться в ближайшие дни.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин.

    "Необходимо, чтобы войска начали наземную операцию в Йемене как можно быстрее, чтобы дела продвигались согласованно, и это может случиться в течение нескольких дней", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

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