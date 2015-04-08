​МИД ОАЭ: Хуситы могут стать частью будущего мирного диалога в Йемене

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Хуситы могут стать частью мирного политического процесса в случае урегулирования конфликта в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил по итогам переговоров со своим йеменским коллегой министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

"В любом случае мы не будем никого исключать из мирного диалога, - подчеркнул он. - Однако в настоящий момент мы не наблюдаем такой политический процесс в Йемене".

По его словам, сначала необходимо урегулировать конфликт, а уже потом действовать дальше. "Мы хотим мирного урегулирования, и это является нашей главной задачей", - добавил глава эмиратского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что военная операция "аравийской коалиции" против хуситов в Йемене по форме не имеет каких-либо границ.

"Мы не будем останавливаться перед препятствиями, - подчеркнул он. - Мы не можем устанавливать какие-либо границы и постоянно координируем свои действия с союзниками. Без согласия Йемена ничего не делается".