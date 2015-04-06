​СМИ: Мятежники ведут бои за контроль над морской гаванью Адена

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Совместные силы мятежников-хуситов и выступивших на их стороне армейских частей ведут бои за контроль над морской гаванью йеменского города Аден, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передал телеканал "Аль-Маядин", ополченцы из так называемых народных комитетов, поддерживающих президента Абд Раббо Мансура Хади, оставили ряд позиций в портовой части города. Их крупный оплот сохраняется в районе Шейх-Осман.

Сообщается, что в ходе боев в южной столице Йемена погибли 5 мирных жителей и 14 получили ранения.

Из-за боев с материковой части на полуостров перестало поступать продовольствие. В городе нарушено электроснабжение, в центральные кварталы прекратилась подача воды. Десятки семей переместились из своих домов в районе порта в более безопасные места.

ВВС Саудовской Аравии и ее союзников по "аравийской коалиции" продолжают бомбардировки Саны, северных и западных регионов. За минувшие сутки было нанесено не менее 20 ударов по наземным целям на территории Йемена.