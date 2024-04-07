Йеллен: США и Китай вывели отношения на более стабильную основу

Соединенные Штаты и Китай вывели за последний год двусторонние отношения на более стабильную основу.

Соединенные Штаты и Китай вывели за последний год двусторонние отношения на более стабильную основу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен перед встречей в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Хотя нам еще многое предстоит сделать, я считаю, что за последний год мы поставили наши двусторонние отношения на более стабильную основу. Это не означает, что мы игнорируем наши разногласия или избегаем сложных разговоров. Это означает понимание того, что мы можем добиться прогресса, только если будем прямо и открыто общаться друг с другом", - отметила она.

По словам главы Минфина, США и Китай, "будучи двумя крупнейшими экономиками мира, обязаны ответственно относиться к своим сложным отношениям, сотрудничать и проявлять лидерство в решении неотложных мировых проблем перед всем миром".