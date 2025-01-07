Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в рамках украинского конфликта.ж

Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в рамках украинского конфликта.ж

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Такую позицию Йеллен высказала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая была проведена в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями".

"Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году", - отмечается в сообщении.