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Йеллен: Экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет

Йеллен: Экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет Американская экономика замедляется, но никаких признаков рецессии нет.
Другие страны
24 июля 2022 г. 22:51
Йеллен: Экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет

Американская экономика замедляется, но никаких признаков рецессии нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Экономика замедляется. В прошлом году был быстрый рост около 5,5%, удалось вернуть людей на работу, которые ее потеряли в ходе пандемии, - сказала Йеллен. - Рынок труда сейчас очень сильный... Это не экономика, находящаяся в рецессии, но мы сейчас в периоде перехода, в ходе которого рост замедлился. Это необходимо".

"Но вы не видите сейчас никаких признаков, рецессия - это широкое сокращение, затрагивающее многие сектора экономики. Этого нет", - добавил она.

Однако, отметила Йеллен, инфляция слишком высока. "ФРС поручено проводить политику, которая снизит инфляцию. Я ожидаю, что это будет успешно", - сказала глава ведомства.

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