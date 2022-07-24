Йеллен: Экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет

Американская экономика замедляется, но никаких признаков рецессии нет.

Американская экономика замедляется, но никаких признаков рецессии нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Экономика замедляется. В прошлом году был быстрый рост около 5,5%, удалось вернуть людей на работу, которые ее потеряли в ходе пандемии, - сказала Йеллен. - Рынок труда сейчас очень сильный... Это не экономика, находящаяся в рецессии, но мы сейчас в периоде перехода, в ходе которого рост замедлился. Это необходимо".

"Но вы не видите сейчас никаких признаков, рецессия - это широкое сокращение, затрагивающее многие сектора экономики. Этого нет", - добавил она.

Однако, отметила Йеллен, инфляция слишком высока. "ФРС поручено проводить политику, которая снизит инфляцию. Я ожидаю, что это будет успешно", - сказала глава ведомства.