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    ​Известный журналист CBS News погиб в автокатастрофе

    В момент аварии журналист находился на заднем кресле автомобиля

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке разбился в дорожной аварии сотрудник CBS News Боб Саймон.

    Как передает Report, в течение многих лет Саймон работал корреспондентом программы "60 минут" ("60 Minutes"), ему было 73 года.

    В момент аварии журналист находился на заднем кресле автомобиля. Водитель машины потерял управление и врезался в стоявший на светофоре автомобиль. Затем машина налетела на ограждение.

    Боб Саймон скончался, получив тяжелую травму головы, водитель был госпитализирован с травмами ног и рук.

    За свою карьеру Саймон был удостоен 27 наград "Эмми".

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