​Известный журналист CBS News погиб в автокатастрофе

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке разбился в дорожной аварии сотрудник CBS News Боб Саймон.

Как передает Report, в течение многих лет Саймон работал корреспондентом программы "60 минут" ("60 Minutes"), ему было 73 года.

В момент аварии журналист находился на заднем кресле автомобиля. Водитель машины потерял управление и врезался в стоявший на светофоре автомобиль. Затем машина налетела на ограждение.

Боб Саймон скончался, получив тяжелую травму головы, водитель был госпитализирован с травмами ног и рук.

За свою карьеру Саймон был удостоен 27 наград "Эмми".