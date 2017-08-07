Известный швейцарский прокурор ушла из комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Швейцарский прокурор Карла Дель Понте объявила о своем уходе из комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, комиссия, по ее словам, абсолютно ничего не делает.

"Я в смятении, я сдаюсь. Я написала заявление об отставке и отправлю его в ближайшие дни. Все стороны конфликта в Сирии - на стороне зла. Правительство Башара Асада совершало ужасные преступления против человечности и применяло химическое оружие. А оппозиция сейчас состоит из экстремистов и террористов", - добавила она.

К. Дель Понте, ранее известная своими расследованиями преступлений против человечности в бывшей Югославии, а еще раньше - коррупционных скандалов в Кремле конца 1990-х годов, работала в Комиссии ООН по расследованию в Сирии почти пять лет.