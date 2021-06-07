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Знаменитые личности призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19

Знаменитые личности призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19 Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах. Как сообщает Report со ссылкой на и "РИА Новости", об этом пишет газета
Другие страны
7 июня 2021 г. 11:01
Знаменитые личности призвали G7 помочь с вакцинацией бедных стран от COVID-19

Более 200 известных личностей, включая 100 бывших политических лидеров, призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах. Как сообщает Report со ссылкой на и "РИА Новости", об этом пишет газета Guardian.

Письмо, попавшее в распоряжение газеты, содержит призыв к лидерам стран G7 в преддверии саммита, который состоится 11–13 июня в британском Корнуолле, выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".

В письме утверждается, что подобные инвестиции являются доступными и жизненно важными для прекращения распространения новых вариантов коронавируса, которые могут отрицательно сказаться на существующих вакцинах.

Как сообщается, письмо в общей сложности подписали 230 видных деятелей и политиков, включая бывших премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, 15 бывших лидеров африканских стран, британского бизнесмена и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, лауреата Нобелевской премии по экономике Бенгта Хольмстрёма и многих других.

"Поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким или средним доходом, не является актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны и, как описал МВФ, является лучшей государственной инвестицией в истории", - говорится в письме.

Подписавшие письмо утверждают, что их призыв широко поддерживает общественность. Так опрос, проведенный международной благотворительной организацией Save the Children, показал, что большинство жителей в США, Франции, Германии, Канады и Великобритании, считают, что их страны должны выплатить свою долю.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящем саммите призовет лидеров G7 завершить до конца 2022 года вакцинацию от коронавируса во всем мире.

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Версия на английском языке Over 200 leaders urge G7 to help vaccinate world’s poorest countries

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