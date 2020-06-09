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Известный российский актер совершил ДТП в Москве - ВИДЕО

​Известный российский актер совершил ДТП в Москве – ВИДЕО

На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия пострадал один человек.

Инцидент произошел 9 июня около 00:00 (бакинское время) у дома 3 на Смоленской площади.

Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

Водителя Lada с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".

В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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