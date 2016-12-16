Крупнейшие катастрофы на объектах энергетических компаний мира - ОБЗОР

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Катастрофы, в том числе и техногенные, в тех или иных масштабах происходят ежедневно в разных концах мира. Считается, что одной из особенностей техногенной катастрофы является ее случайность.

Report предлагает вниманию некоторый перечень подобных техногенных катастроф.

В декабре 2011 года перевернулась платформа "Коляска" в 200 км от острова Сахалин в Охотском море. В результате происшествия удалось спасти только 14 человек из находившихся на борту 67 человек.

В 2005 году прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании BP в Техасе. В результате взрыва погибли 15 сотрудников, более 170 человек были ранены.

20 апреля 2010 года на полупогружной нефтяной платформе Deepwater Horizon компании ВР в Мексиканском заливе произошел самый большой нефтяной взрыв за всю историю США. В результате этого взрыва погибли 11 человек, 17 человек пострадали. После этого в течение длительного времени отмечалась утечка нефти в залив. Платформа затонула в течение двух дней. По подсчетам, в результате этого взрыва на платформе Deepwater Horizon компании ВР в залив в течение 2 месяцев разлилось 699 млн. литров сырой нефти. Утечка нефти была предотвращена в августе 2010 года.

В ноябре 2012 года на платформе компании Black Elk Energy в Мексиканском заливе вспыхнул пожар: 3 человека погибли, четверо пострадали, еще двое пропали без вести. Найти тело одного из пропавших без вести не удалось.

В ноябре 2014 года на платформе компании Fieldwood Energy в Мексиканском заливе произошел взрыв, в результате которого погиб один сотрудник, еще трое ранены.

В августе 2015 года в результате взрыва на газопроводе компании Pemex (Petroleos Mexicanos), проходящей на территории мексиканского города Монтеррей, погибли 5 человек.

20 апреля текущего года в нефтехимическом комплексе Pajaritos в штате Веракрус на востоке Мексики прогремел взрыв с последующим пожаром. В результате погибли 32 человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

16 июля на нефтеперерабатывающем заводе "Уфанефтехим" (доска акционерной нефтяной компании "Башнефть") в Башкирии произошел пожар, в результате чего погибли восемь человек. Два человека с ожогами госпитализированы, без вести пропали до четырех сотрудников НПЗ. Площадь пожара составила 300 кв. м.

27 июля текущего года в Иркутской области на Верхнечонском месторождении ("Верхнечонскнефтегаз") произошел пожар, в результате которого погибло шесть человек. При аварии на электростанции семь человек получили травмы и ожоги, один из них погиб на месте. Пятеро скончались в последующие дни в больнице.

Во время пусконаладочных работ подрядной организации на Верхнечонском месторождении произошел хлопок ресивера топливного газа электростанции.

В Пакистане 1 ноября в результате взрыва нефтяного танкера на заводе по утилизации кораблей в грузовом порту Гаддани погибло более 20 человек и более 130 человек пропали без вести.

Авария произошла в результате того, что старый танкер не был должным образом очищен, и участок, на котором рабочие воспользовались резаками, был загрязнен нефтяным шламом, что и привело к взрыву.

15 декабря текущего года в Пермском крае России близ села Деменева столкнулись вахтовый "ПАЗик", перевозивший работников нефтяной компании "Лукойл", и автоцистерна "КамАЗ". В результате аварии погибли трое пассажиров автобуса; еще пятеро, в том числе оба водителя, в тяжелом состоянии госпитализированы в ближайшую больницу.