Известная американская оружейная компания обанкротилась

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Известная американская оружейная компания Remington Outdoor начала процедуру банкротства, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Компания уже достигла соглашения со своими кредиторами о поддержке реструктуризации бизнеса.

Remington также заявила, что продолжит работу в обычном режиме, продолжив выплаты сотрудникам и торговым партнерам. Реструктуризация не повлияет на клиентскую поддержку и сервис.

Реструктуризация позволит Remington снизить объем задолженности примерно на 700 млн долларов, а также увеличить капитал ряда подразделений на 145 млн долларов.

Отметим, что Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.

В свою очередь профессор Университета Нью-Йорка Робер Шпитцер заявил The Guardian, что про-оружейная политика президента США Дональда Трампа стала причиной падения продаж в данном сегменте и банкротства Remington. Ситуацию уже окрестили "трамповским падением" (Trumpslump).

"Продажи в этой сфере сильно политизированы. Покупки оружия в последнее время делались не только из-за желания получить новый продукт, но как определенное заявление; не только из-за опасений, что может быть более жесткое регулирование, но как заявление против Обамы", - полагает Р.Шпитцер.

После прихода в Белый дом Трампа продажи сильно сократились, придя в соответствие с долгосрочной тенденцией падения интереса к оружию, отмечает профессор.