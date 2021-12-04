Извержение вулкана в Индонезии: погиб один человек, 41 получил ожоги

Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии.

Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает в субботу телеканал Channel News Asia.

О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар, говорится в сообщении телеканала. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков: во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.

Напомним, что извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем около 15.00 по местному времени (12:00, бакинское время). Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.