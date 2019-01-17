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    На японском острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана - ВИДЕО

    Баку. 17 ярваря. REPORT.AZ/ Извержение вулкана началось на японском острове Кутиноэрабу.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

    По данным ведомства, площадь вулканического острова составляет порядка 38 кв. километров. На нем проживает не более 150 человек.

    Отмечается, что местных жителей обязали покинуть остров.

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