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    Израненный в Сирии полковник морской пехоты скончался в московском госпитале

    Похороны пройдут в Москве 3 октября© Foto: RİA Novosti

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Полковник морской пехоты Валерий Федянин скончался в столичном госпитале.

    Как передает Report, об этом сообщает издание "Говорит Москва" со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

    По предварительным данным, врачи не смогли спасти офицера, который получил многочисленные ранения в Сирии.

    Предположительно, похороны пройдут в Москве 3 октября.

    Уточняется, что Федянин мог погибнуть при артиллерийском обстреле, который проводили боевики.

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