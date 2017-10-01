Израненный в Сирии полковник морской пехоты скончался в московском госпитале

© Foto: RİA Novosti

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Полковник морской пехоты Валерий Федянин скончался в столичном госпитале.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Говорит Москва" со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

По предварительным данным, врачи не смогли спасти офицера, который получил многочисленные ранения в Сирии.

Предположительно, похороны пройдут в Москве 3 октября.

Уточняется, что Федянин мог погибнуть при артиллерийском обстреле, который проводили боевики.