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Израилю вновь грозят внеочередные парламентские выборы

Израилю вновь грозят внеочередные парламентские выборы Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник заявили о намерении распустить кнессет (парламент Израиля).
Другие страны
20 июня 2022 г. 21:28
Израилю вновь грозят внеочередные парламентские выборы

Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник заявили о намерении распустить кнессет (парламент Израиля).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает "Едиот ахронот".

"Беннет и Лапид объявили о планах объявить о роспуске кнессета. Эта мера повлечет за собой внеочередные выборы в Израиле в сентябре, они станут пятыми за последние три года", - пишет газета.

The Jerusalem Post в свою очередь отмечает, что в соответствии с достигнутым соглашением, Лапид может стать и.о. премьер-министра до выборов и формирования нового кабинета.

По итогам выборов в июне 2021 года между Беннетом (партия "Ха-Ямин Ха-Хадаш") и Лапидом (партия "Еш атид") было достигнуто коалиционное соглашение, согласно которому первые два года на посту премьера должен был провести Беннет, а затем по ротации пост получил бы Лапид.

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