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    ​Израилю разрешено открыть офис в штаб-квартире НАТО

    Такое же разрешение получили Иордания и Бахрейн

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Руководство Североатлантического альянса объявило, что позволит Израилю открыть свое представительство в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Решение было принято под давлением США, Канады и Германии. Такое же разрешение получили Иордания и Бахрейн.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил руководство НАТО за данное решение, назвав его важным вкладом в безопасность Израиля.

    Между тем, посол Израиля в Евросоюзе Давид Вельцер заявил, что Турция сняла вето на участие Армии обороны Израиля в учениях и операциях НАТО. Заявление было сделано в ходе выступления посла перед членами европейского представительства Американского еврейского комитета.

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