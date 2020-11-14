Израильтяне ликвидировали в Иране одного из главарей "Аль-Каиды"

Один из главарей группировки "Аль-Каида" Абдулла Ахмед Абдулла, подозреваемый в США в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании, был ликвидирован в Иране три месяца назад.

Один из главарей группировки "Аль-Каида" Абдулла Ахмед Абдулла, подозреваемый в США в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании, был ликвидирован в Иране три месяца назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу The New York Times, ссылающаяся на источники в спецслужбах Соединенных Штатов.

По их данным, оперативники спецслужб Израиля, действуя от лица США, из пистолетов с глушителями застрелили Абдуллу (по прозвищу Абу Мухаммед аль-Масри) в Тегеране 7 августа. Убита была и его дочь Мириам - вдова сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамзы. Хамза отвечал за планирование и связи с различными террористическими группировками.

Напомним, что 14 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что бен Ладен - младший был уничтожен в ходе контртеррористической операции США на границе Афганистана и Пакистана.

Как утверждают источники издания, Абдулла находился в Иране с 2003 года и проживал в столице этой страны с 2015 года. Местные СМИ летом опознали его как профессора истории из Ливана Хабиба Дауда. ФБР включило его в список наиболее опасных террористов, объявленных в розыск, и назначило награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет его поймать.