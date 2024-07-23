О нас

Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ GIGN

Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ GIGN Отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять делегацию Израиля во время Олимпийских игр.
Другие страны
23 июля 2024 г. 02:38
Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ GIGN

Отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять делегацию Израиля во время Олимпийских игр.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Я распорядился, чтобы GIGN дежурил 24 часа в сутки с первой секунды прибытия израильской делегации во Францию и до ее отъезда, а также израильских спортсменов, арбитров, членов олимпийского комитета. Угроза для них крайне высокая", - сказал министр, комментируя заявление парламентария от левой партии "Неподчинившаяся Франция" (НФ) Тома Порта о том, что израильтянам будут не рады на Олимпиаде. "Таким образом важно дать понять израильтянам, как и другим делегациям, для которых сохраняется повышенный уровень угрозы, что им здесь рады", - добавил Дарманен.

По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, служащие GIGN будут охранять делегацию Украины. Среди прочего членов этих делегаций будут сопровождать "небольшие группы" военнослужащих в гражданской одежде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Olimpiadaya gedəcək İsrail nümayəndə heyətini xüsusi təyinatlılar qoruyacaq

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi