Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ GIGN

Отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять делегацию Израиля во время Олимпийских игр.
Как сообщает
"Я распорядился, чтобы GIGN дежурил 24 часа в сутки с первой секунды прибытия израильской делегации во Францию и до ее отъезда, а также израильских спортсменов, арбитров, членов олимпийского комитета. Угроза для них крайне высокая", - сказал министр, комментируя заявление парламентария от левой партии "Неподчинившаяся Франция" (НФ) Тома Порта о том, что израильтянам будут не рады на Олимпиаде. "Таким образом важно дать понять израильтянам, как и другим делегациям, для которых сохраняется повышенный уровень угрозы, что им здесь рады", - добавил Дарманен.
По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, служащие GIGN будут охранять делегацию Украины. Среди прочего членов этих делегаций будут сопровождать "небольшие группы" военнослужащих в гражданской одежде.