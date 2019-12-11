Кнессет Израиля принял решение о самороспуске

Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва приняли решение о самороспуске, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Пока законопроект одобрен в предварительном чтении.

"Законопроект о роспуске кнессета 22 созыва принят в предварительном чтении большинством в 50 голосов и без воздержавшихся и проголосовавших против. Согласно законопроекту, выборы в кнессет 23 созыва пройдут 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении израильского парламента.

Отметим, что кнессет данного созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий - он просуществовал меньше трех месяцев. Решение о самороспуске принято за несколько часов до истечения мандата на формирование кабинета министров, предоставленного парламенту президентом страны. Переговоры о формировании правительственной коалиции не увенчались успехом.

После выборов в кнессет 22 созыва мандат на формирование кабинета министров из рук президента Реувена Ривлина последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства.