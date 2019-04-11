Израильский аппарат "Берешит" разбился при посадке на Луну.

Об этом сообщил в четверг во время трансляции из центра управления полетом один из руководителей миссии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, мы не сумели посадить аппарат", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после аварии, что Израиль через несколько лет посадит космический аппарат на Луну.

"Через 2,5 - 3 года израильский космический аппарат прилунится в целости", - сказала премьер в четверг из зала управления полетом, откуда ведет трансляцию управлявшая миссией "Берешит" израильская компания SpaceIL.