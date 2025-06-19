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Израильский "Железный купол" перехватил 65% иранских ракет за сутки

Израильский "Железный купол" перехватил 65% иранских ракет за сутки Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" смогла перехватить 65% иранских ракет, выпущенных за последние сутки.
Другие страны
19 июня 2025 г. 22:09
Израильский Железный купол перехватил 65% иранских ракет за сутки

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" смогла перехватить 65% иранских ракет, выпущенных за последние сутки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника израильской разведки, продолжающего получать ежедневные брифинги правительства Израиля.

По словам собеседника, Иран использует усовершенствованную систему наведения на финальной фазе полета, что позволяет точно поражать заданные цели.

Несмотря на потери в руководстве после внезапного удара Израиля на прошлой неделе, у Ирана по-прежнему остаются значительные запасы ракет, подчеркнул источник. Он описал стратегию Тегерана как "стратегическое терпение".

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