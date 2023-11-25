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Израильский врач: Освобожденным заложникам не хватало солнечного света

Израильский врач: Освобожденным заложникам не хватало солнечного света "Недавно освобожденные заложники могут столкнуться с различными рисками для здоровья: от дефицита питания до отсутствия физических упражнений, проведя 47 дней в плену в секторе Газа".
Другие страны
25 ноября 2023 г. 02:47
Израильский врач: Освобожденным заложникам не хватало солнечного света

"Недавно освобожденные заложники могут столкнуться с различными рисками для здоровья: от до отсутствия физических упражнений, проведя 47 дней в плену в секторе Газа".

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC News, об этом сообщил журналистам в медицинском центре "Вольфсон" в Холоне, где находятся пятеро освобожденных, руководитель медицинской группы Израильского форума заложников и пропавших без вести лиц, профессор Хагаи Левин.

"Мы знаем, например, что они сталкивались с дефицитом питания. Никакого воздействия солнечного света, что опять же в течение семи недель - это, знаете ли, нехватка витамина D и, конечно же, ментально, как это на вас влияет", - сказал он.

Одна из его самых больших проблем заключается в том, что заложники не получили прописанные им лекарства. Левин подтвердил сообщения о том, что некоторым заложникам все же была оказана медицинская помощь во время нахождения в плену, заявив, что уровень медицинской помощи врачам "придется оценить сейчас".

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Версия на азербайджанском языке İsrailli həkim: Azad edilmiş girovların günəş şüası çatışmazlığı olub, pis qidalanıblar

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