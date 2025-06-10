Израильский премьер созвал совещание в связи "с прогрессом на переговорах о заложниках"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с министром обороны, начальником Генштаба и командой переговорщиков в связи с "определенным прогрессом" на переговорах по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с министром обороны, начальником Генштаба и командой переговорщиков в связи с "определенным прогрессом" на переговорах по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"В связи с определенным прогрессом на переговорах премьер-министр Нетаньяху сегодня вечером созвал на совещание министра обороны Исраэля Каца, министра стратегического планирования Рона Дермера, начальника Генштаба Эяля Замира и членов переговорной группы с целью получения последней информации по сделке об освобождении заложников и обсуждения следующих шагов", - говорится в заявлении.

Сам Нетаньяху в видеообращении, распространенном во вторник его канцелярией, заявил о "существенном прогрессе" на переговорах об освобождении заложников, но указал, что пока "слишком рано" говорить о перспективах заключения сделки.