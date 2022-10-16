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Израильский министр выступил сторонником оказания военной помощи Украине

Израильский министр выступил сторонником оказания военной помощи Украине Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО.
Другие страны
16 октября 2022 г. 23:29
Израильский министр выступил сторонником оказания военной помощи Украине

Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО.

Как передает Report, об этом заявил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай в Twitter.

"Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь от Израиля, точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО", - говорится в публикации.

До сих пор государство Израиль не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.

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