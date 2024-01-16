Израильский министр: Сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы

Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы.

Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы.

Как передает Report, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там будут управлять. Будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю", - сказал Галант.

"Окончание военной кампании должно быть закреплено политически", - добавил он.

Галант 14 января призвал правительство Израиля принять меры для укрепления позиций Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан в противовес правящему в секторе Газа с 2007 года движению ХАМАС.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.