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Израильский министр: Сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы

Израильский министр: Сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы.
Другие страны
16 января 2024 г. 00:39
Израильский министр: Сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы

Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы.

Как передает Report, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там будут управлять. Будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю", - сказал Галант.

"Окончание военной кампании должно быть закреплено политически", - добавил он.

Галант 14 января призвал правительство Израиля принять меры для укрепления позиций Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан в противовес правящему в секторе Газа с 2007 года движению ХАМАС.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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