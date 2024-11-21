Израильский министр предложил в ответ на ордера присоединить Западный берег Иордана

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Report, об этом он на своей странице в соцсети X.

Согласно публикации, в качестве ответной меры он предложил распространить израильский суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан.

"Ответ на эти ордеры на арест - распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.), строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация в Рамалле - ред.), а также санкции", - написал Бен-Гвир.