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Израильский министр предложил в ответ на ордера присоединить Западный берег Иордана

Израильский министр предложил в ответ на ордера присоединить Западный берег Иордана Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны
Другие страны
21 ноября 2024 г. 18:32
Израильский министр предложил в ответ на ордера присоединить Западный берег Иордана

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Report, об этом он на своей странице в соцсети X.

Согласно публикации, в качестве ответной меры он предложил распространить израильский суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан.

"Ответ на эти ордеры на арест - распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.), строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация в Рамалле - ред.), а также санкции", - написал Бен-Гвир.

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