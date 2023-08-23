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Израильский министр обсудил вопросы противодействия радикализму в Украине

Израильский министр обсудил вопросы противодействия радикализму в Украине Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в ходе визита в Украину обсудил вопросы противодействия радикализму.
Другие страны
23 августа 2023 г. 12:21
Израильский министр обсудил вопросы противодействия радикализму в Украине

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в ходе визита в Украину обсудил вопросы противодействия радикализму.

Как передает Report, израильский министр в Умане встретился с президентом Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшаном Тагиевым, представителем Еврейского национального фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль", КАКАЛ) Михаилом Пинто, председателем фонда WI CC ("Мы международный координационный центр"), вице-Президентом АНУ Нахманом Стейнбергом и главным раввином города Умани Яковом Джаном.

В ходе встречи Мики Зоар выразил обеспокоенность тем, что сейчас перед Израилем и Украиной стоит вопрос противодействия радикально настроенным группам и лицам, которые могут пытаться повредить символические места украино-еврейской истории или ухудшить отношения между двумя народами. По его словам, Израиль демократическое либеральное государство и со своей стороны приложит все усилия для преодоления этого радикализма.

Руководители Ассамблеи Национальностей Украины во время встречи высказали просьбу, чтобы в Национальном мемориале "Яд ва-Шем" надписи были выполнены и на украинском языке. Министр культуры и спорта Израиля пообещал внимательно рассмотреть и содействовать решению этого вопроса. В ходе обсуждений украинская делегация была приглашена в октябре в Израиль.

Также, министр в ходе визита встретился с главой города Умань Ириной Плетневой и обсудил развитие города и религиозного квартала при поддержке Израиля и еврейской общины.

Министр также выразил крайнюю обеспокоенность войной и высказал искреннее сочувствие украинскому народу.

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Версия на английском языке Israeli minister discusses issues of countering radicalism in Ukraine

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