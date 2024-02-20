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Израильский концерн поставит заказчику из Европы оборудование для бронемашин

Израильский концерн поставит заказчику из Европы оборудование для бронемашин Израильский оборонный концерн Elbit Systems сообщил о заключении контракта на 300 млн долларов на поставку систем и оборудования для 230 единиц бронетехники "европейскому заказчику".
Другие страны
20 февраля 2024 г. 17:36
Израильский концерн поставит заказчику из Европы оборудование для бронемашин

Израильский оборонный концерн Elbit Systems сообщил о заключении контракта на 300 млн долларов на поставку систем и оборудования для 230 единиц бронетехники "европейскому заказчику".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение концерна.

"Elbit Systems объявила сегодня о заключении контракта на сумму около $300 млн на поставку систем вооружения, разведки, вождения и ситуационной осведомленности примерно для 230 бронемашин европейскому заказчику", - сказано в сообщении.

Контракт заключен сроком на 6 лет и включает в себя индивидуальное проектирование, производство, техническое обслуживание на протяжении всего жизненного цикла и полную поддержку внутри страны.

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