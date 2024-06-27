Израильский истребитель атаковал форпост "Хезболлах" в Айтаруне на юге Ливана

Истребитель израильских ВВС нанес удар по форпосту милиции движения "Хезболлах" в пограничном поселке Айтарун на юге Ливана.

Истребитель израильских ВВС нанес удар по форпосту милиции движения "Хезболлах" в пограничном поселке Айтарун на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

В результате авианалета полностью разрушен один из домов, покинутый жителями. Сведений об убитых и раненых среди боевиков не приводится.

Израильские пилоты несколько раз имитировали налеты на города Джеззин, Сайда, Тир, Хасбая и их окрестности. Они преодолели над ними воздушный барьер, что вызвало мощные хлопки в небе, напоминающие взрывы бомб.

По информации телеканала, в районе Рас-эн-Накура израильские войска ведут огонь по ливанской территории из артиллерийских и танковых орудий. Обстрел начался после того, как беспилотник-камикадзе "Хезболлах", запущенный из западного сектора ливанского юга, перелетел границу и был сбит израильскими средствами ПВО.

26 июня израильские ВВС атаковали пять населенных пунктов на юге Ливана, было разрушено не менее 10 домов, 35 повреждены. В городе Набатия, в 75 км к югу от Бейрута, после авианалета рухнул трехэтажный дом. По данным очевидцев, погибших нет, 5 человек получили ранения, 14 поступили в больницы с симптомами удушья из-за пожара на месте происшествия.