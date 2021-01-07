Израильский эксперт о штурме Конгресса США

Финкель: Пенс не захотел бросить расколотое американское общество в пучину гражданской войны

"Выборы в США впервые в истории из-за пандемии коронавируса проходили не в личном порядке, а посредством почты. В этой связи происходили случаи многочисленные вбросы, которые были зафиксированы на камеры наблюдения".

Об этом, комментируя Report беспорядки в США и штурм Капитолия, заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Он напомнил, что сам Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани неоднократно говорили о том, что многие тысячи бюллетеней были вброшены специально активистами демократической партии.

"Таким образом, было много голосов "покойников" и несуществующих людей. Основываясь на этих фактах, Р. Джулиани и Д. Трамп подали иски в Верховный суд США, заявив о том, что необходимо дисквалифицировать те штаты, где имели место фальсификации. Но этого не было сделано, суд отклонил иски".

Он отметил, что последней надеждой был вице-президент США Майк Пенс (также республиканец), который мог не утвердить решение выборщиков о победе Джо Байдена. Однако, Пенс не пошел на это. По мнению Финкеля на это есть несколько возможных причин.

"Во- первых, он может быть не захотел своим непринятием голосов некоторых штатов бросить расколотое американское общество в пучину гражданской войны. Вторая причина - на Пенса у демократов мог быть серьезный компромат. В-третьих, ему сделали то предложение, от которого он не смог отказаться. Тем не менее, он не воспользовался своим конституционным правом и признал решение выборщиков, по которому Джо Байдена избранный президент США, несмотря на массу фальсификаций".

При этом, эксперт напомнил, что беспорядки начавшиеся возле здания Конгресса США, а затем перешедшие внутрь самого здания начались после обращения Дональда Трампа к своим избирателям: "Он говорил о том, что их голоса были украдены, а выборы – сфальсифицированы. После этого незаконопослушные граждане из числа республиканцев атаковали Конгресс, прорвались через немногочисленные кордоны полиции вошли в здание и начали заниматься вандализмом. Но президент Трамп призвал толпу остановиться. И после этого уже Конгресс вновь смог собраться и признал Байдена преидентом США".