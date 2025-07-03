О нас

Израильский БПЛА уничтожил командира "Хезболлах" к югу от Бейрута

Израильский БПЛА уничтожил командира "Хезболлах" к югу от Бейрута Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по шоссе к югу от ливанской столицы.
Другие страны
3 июля 2025 г. 19:27
Израильский БПЛА уничтожил командира Хезболлах к югу от Бейрута

Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по шоссе к югу от ливанской столицы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jadeed, в результате удара погиб один из командиров вооруженного крыла организации "Хезболлах".

По его информации, инцидент произошел в районе предместья Хальде, на оживленной автотрассе. Машина, по которой была выпущена ракета, загорелась.

Источники телеканала утверждают, что погибший командир отвечал в руководстве "Хезболлах" за взаимодействие со спецподразделением "Аль-Кудс", которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

ЦАХАЛ подтвердил удар и ликвидацию радикала, "ответственного за контрабанду оружия и организацию террористических атак".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Beyrutun cənubunda "Hizbullah" komandirini öldürüb

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi