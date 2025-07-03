Израильский БПЛА уничтожил командира "Хезболлах" к югу от Бейрута

Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по шоссе к югу от ливанской столицы.

Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по шоссе к югу от ливанской столицы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jadeed, в результате удара погиб один из командиров вооруженного крыла организации "Хезболлах".

По его информации, инцидент произошел в районе предместья Хальде, на оживленной автотрассе. Машина, по которой была выпущена ракета, загорелась.

Источники телеканала утверждают, что погибший командир отвечал в руководстве "Хезболлах" за взаимодействие со спецподразделением "Аль-Кудс", которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

ЦАХАЛ подтвердил удар и ликвидацию радикала, "ответственного за контрабанду оружия и организацию террористических атак".