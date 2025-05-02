Израильский БПЛА атаковал корабль с гумпомощью у побережья Газы

Корабль "Флотилии свободы" был атакован израильским беспилотником у побережья Газы при попытке прорвать израильскую блокаду палестинского анклава.

Корабль "Флотилии свободы" был атакован израильским беспилотником у побережья Газы при попытке прорвать израильскую блокаду палестинского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В результате удара БПЛА на судне возник пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, на который отреагировали Военно-морские силы Кипра, информирует телеканал.

По его данным, в настоящее время корабль встал на якорь в международных водах у побережья Мальты.

"Флотилия свободы", сформированная в 2024 году борцами за мир из нескольких стран, использует переоборудованный траулер для доставки гуманитарной помощи палестинцам.