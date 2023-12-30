Израильские ВВС ударили по городу Бинт-Джбейль на юге Ливана

Истребители израильских ВВС совершили два рейда над городом Бинт-Джбейль, который является форпостом вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана.

Истребители израильских ВВС совершили два рейда над городом Бинт-Джбейль, который является форпостом вооруженных формирований "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, израильские самолеты выпустили ракеты по одному из зданий в квартале Хай-эль-Барака.

В результате строение полностью разрушено, нанесен также материальный урон соседним домам и припаркованным автомобилям.

На месте рухнувшего здания работают спасатели, один из жителей был извлечен живым из-под завалов и отправлен в местный госпиталь.

Бинт-Джбейль расположен в 4 км от ливано-израильской границы, его население составляет 30 тыс.

Израильские ВВС наносили по городу удар 26 декабря, погибли два бойца "Хезболлах" и один сотрудник службы гражданской обороны.