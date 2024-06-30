Израильские ВВС преодолели звуковой барьер над Бейрутом

Истребители израильских ВВС совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами Ливана.

Истребители израильских ВВС совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, израильские пилоты преодолели звуковой барьер над Бейрутом, что вызвало мощные хлопки в небе, напоминающие взрывы бомб.

Истребители появились в небе над долиной Бекаа и восточной грядой Ливанских гор, они имитировали налеты на Джеззин, Иклим-эт-Туффах, Набатию, Рашаю-эль-Фуххар, Сайду и Тир, вызвав панику у жителей.

Очевидцы сообщили, что четыре мощных взрыва раздались в районе Сарин в окрестностях города Баальбек (90 км от Бейрута), где находится крупный форпост вооруженных формирований радикального движения "Хезболлах". Подробностей об этой воздушной атаке не поступило.

Отметим, что 24 июня израильские ВВС нанесли удары по базе "Хезболлах" в Мессе на востоке Ливана. По этому объекту было выпущено четыре ракеты класса "воздух - поверхность". В Мессе размещены средства ПВО отрядов и командный центр.