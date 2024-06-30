О нас

Израильские ВВС преодолели звуковой барьер над Бейрутом

Израильские ВВС преодолели звуковой барьер над Бейрутом Истребители израильских ВВС совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами Ливана.
Другие страны
30 июня 2024 г. 05:09
Израильские ВВС преодолели звуковой барьер над Бейрутом

Истребители израильских ВВС совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, израильские пилоты преодолели звуковой барьер над Бейрутом, что вызвало мощные хлопки в небе, напоминающие взрывы бомб.

Истребители появились в небе над долиной Бекаа и восточной грядой Ливанских гор, они имитировали налеты на Джеззин, Иклим-эт-Туффах, Набатию, Рашаю-эль-Фуххар, Сайду и Тир, вызвав панику у жителей.

Очевидцы сообщили, что четыре мощных взрыва раздались в районе Сарин в окрестностях города Баальбек (90 км от Бейрута), где находится крупный форпост вооруженных формирований радикального движения "Хезболлах". Подробностей об этой воздушной атаке не поступило.

Отметим, что 24 июня израильские ВВС нанесли удары по базе "Хезболлах" в Мессе на востоке Ливана. По этому объекту было выпущено четыре ракеты класса "воздух - поверхность". В Мессе размещены средства ПВО отрядов и командный центр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi