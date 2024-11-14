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Израильские ВВС нанесли удары по сооружениям "Исламского джихада" в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по сооружениям "Исламского джихада" в Сирии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным сооружениям и штабам организации "Исламский джихад" на территории Сирии.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 19:51
Израильские ВВС нанесли удары по сооружениям Исламского джихада в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным сооружениям и штабам организации "Исламский джихад" на территории Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии.

"Сегодня силы ЦАХАЛ нанесли удары по военным сооружениям и командным центрам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Сирии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что организация "Исламский джихад" оказывает поддержку движению "Хезболлах" на юге Ливана, а также причастна к событиям 7 октября прошлого года.

Напомним, что Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны.

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