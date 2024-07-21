Израильские ВВС нанесли удары по складам с оружием "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали базу вооруженной милиции "Хезболлах" в районе Адлюн на юге Ливана, где находятся склады с оружием.

Истребители израильских ВВС атаковали базу вооруженной милиции "Хезболлах" в районе Адлюн на юге Ливана, где находятся склады с оружием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, самолеты нанесли пять ракетных ударов по военному объекту формирований. В результате произошел сильный пожар, атака привела к детонации боеприпасов, что вынудило власти перекрыть в целях безопасности движение по шоссе Сайда - Тир на два часа.

По сведениям местной службы гражданской обороны, осколочные ранения получили трое мирных жителей, которые доставлены в больницу. О потерях в рядах "Хезболлах" сведений не приводится.

Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".