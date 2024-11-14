Израильские ВВС нанесли удар вблизи с международным аэропортом Бейрута

Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте.

Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Авиаудар пришелся по многоэтажному зданию в районе Шувайфат Эль-Амрусия рядом с территорией аэропорта. В момент удара гражданский самолет находился на рулежке рядом.

Еще два авиаудара были нанесены в четверг утром в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута.

Ранее в районе 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара в Районе Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы. В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута. Позже поздно вечером в среду серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.