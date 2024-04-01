Израильские ВВС нанесли удар по форпосту "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали форпост вооруженных формирований партии "Хезболлах" в районе Рашая-эль-Фуххар на юге Ливана.

Истребители израильских ВВС атаковали форпост вооруженных формирований партии "Хезболлах" в районе Рашая-эль-Фуххар на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По позициям боевиков было нанесено не менее шести ракетных ударов.

Авианалет был совершен также на окрестности населенного пункта Эль-Хаббария, где базируются отряды группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия", которая выступает союзником "Хезболлах" и палестинского радикального движения ХАМАС.

Израильские самолеты с утра совершают полеты на пониженной высоте в воздушном пространстве Ливана, они были замечены в небе над городами Бинт-Джбейль и Эль-Хиям. Ночью израильский беспилотник атаковал один из домов в районе Телль-Наххас, где находился штаб местной жандармерии, пострадавших нет.

31 марта ВВС Израиля совершили всего 15 воздушных рейдов, нанеся удары по восьми населенным пунктам. По сведениям ливанских властей, разрушены 12 домов и 45 нанесен материальный урон. Артиллерия вела огонь по девяти ливанским поселкам.