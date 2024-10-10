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Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум районам Бейрута

Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум районам Бейрута Самолеты израильских ВВС атаковали объекты организации "Хезболлах" в центральной части ливанской столицы.
Другие страны
10 октября 2024 г. 22:37
Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум районам Бейрута

Самолеты израильских ВВС атаковали объекты организации "Хезболлах" в центральной части ливанской столицы.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в местной службе гражданской обороны.

"Два точечных удара нанесены по зданиям в кварталах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри, где находились медицинские центры "Хезболлах", - отмечается в сообщении.

По словам источника, среди жителей этих густонаселенных районов возникла паника.

К зданиям, подвергшимся авиаударам, устремились кареты скорой помощи. По данным очевидцев, есть убитые и раненые.

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